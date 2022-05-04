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Шипицин: «За санкционный год мы вырастим серьёзное молодое поколение» эксклюзив

04 Мая 2022 • 20:47 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/2023.

- Понятно, что санкции – они и есть санкции. Их вводят, чтобы обрубить нам всё. Минус для нас здесь в том, что в Россию не захотят ехать сильные легионеры. А большущий плюс – это то, что теперь нашей молодёжи дадут шанс уже непосредственно показывать себя на поле, а не сидеть на скамейке в роли запасных.  Мне кажется, за предстоящий санкционный год мы вырастим достаточно серьёзное молодое поколение, которое наберётся хорошего опыта. Ну и наконец займёмся всё-таки детско-юношескими школами. Те деньги, которые, грубо говоря, были бы потрачены на еврокубки, будут пущены на детские школы и академии. Обидно, конечно, что УЕФА отстранил нас от своих турниров, но ничего страшного, мы только сильнее станем. Альтернативная Лига чемпионов в России? Это хорошая идея, молодцы, я считаю, тут всё правильно. Я только за такую систему и за такой турнир.

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Чемпионат России Евгений Шипицин РПЛ
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