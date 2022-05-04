«Камбэк возможен»: Каррера назвал топ-клуб РПЛ, с которым готов бросить вызов «Зениту»

Итальянский тренер Массимо Каррера дал интервью российской прессе. В ходе беседы с корреспондентом Sport24 специалист заявил, что ему было бы интересно вернуться в Россию и навязать борьбу петербургскому «Зениту».

«Я бы хотел посоревноваться с таким «Зенитом». Например, в качестве тренера «Спартака». Это интересный вызов», - сказал Массимо.

Каррера уже работал в «Спартаке». 58-летний итальянец занимал пост главного тренера «красно-белых» с 2016 по 2018 год. Под руководством Массимо «народная команда» впервые за долгое время стала чемпионом российской Премьер-лиги.

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