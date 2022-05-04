Мария Погребняк, которая является супругой экс-футболиста «Спартака», «Зенита» и сборной России Павла Погребняка, опубликовала в своем инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена) ряд фотографий в купальнике.

Подписчики девушки остались в восторге от фотосессии и оставили множество восторженных комментариев в социальной сети. На аккаунт Марии подписаны 2,6 миллиона человек.

Напомним, что Павел Погребняк сейчас находится в статусе свободного агента. Последним его местом работы был екатеринбургский «Урал», который он покинул по завершении срока контракта.