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«Разрыв и пожар»: жена экс-игрока сборной России взорвала сеть горячими снимками фото

04 Мая 2022 • 19:25 Комментировать (1)

Мария Погребняк, которая является супругой экс-футболиста «Спартака», «Зенита» и сборной России Павла Погребняка, опубликовала в своем инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена) ряд фотографий в купальнике.

Подписчики девушки остались в восторге от фотосессии и оставили множество восторженных комментариев в социальной сети. На аккаунт Марии подписаны 2,6 миллиона человек.

Напомним, что Павел Погребняк сейчас находится в статусе свободного агента. Последним его местом работы был екатеринбургский «Урал», который он покинул по завершении срока контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Погребняк Мария Погребняк
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