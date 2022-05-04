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«Динамо» попытается подписать Глебова и Сперцяна, в случае ухода из клуба Шиманьски и Моро

04 Мая 2022 • 19:17 Комментировать

«Динамо» рассматривает варианты, кем можно заменить в случае ухода полузащитников Себастьяна Шиманьски и Николы Моро по окончании сезона-2021/22, сообщает «РБ Спорт».

Источник сообщает, что руководство «бело-голубых» в серьёз рассматривает кандидатуры Даниила Глебова из «Ростова» и Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в качестве замены ушедшим легионерам. Помимо этого, интерес руководства по-прежнему сохраняется к полузащитнику «Зенита» Могамеду Оздоеву.

Ранее российские СМИ писали о том, что «Динамо» находится в поиске центрального защитника.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва РПЛ Никола Моро Данил Глебов Себастиан Шиманьски Эдуард Сперцян
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