Петржела назвал проблемную позицию в «Зените»

Футбольный специалист Властимил Петржела, ранее поработавший на посту рулевого петербургского «Зенита», поделился мнением о возможном переходе в стан «сине-бело-голубых» нового голкипера.
В интервью «Спорт-экспрессу» эксперт заявил, что питерцы действительно нуждаются в усилении вратарской линии. По его мнению, нынешний чемпионат доказал, что команде нужен еще один хороший голкипер.
Ранее российские СМИ сообщили об интересе «сине-бело-голубых» к трем вратарям: Илье Лантратову, Ивану Ломаеву и Денису Адамову.
Напомним, что «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России.
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