Петржела назвал проблемную позицию в «Зените»

Футбольный специалист Властимил Петржела, ранее поработавший на посту рулевого петербургского «Зенита», поделился мнением о возможном переходе в стан «сине-бело-голубых» нового голкипера.

В интервью «Спорт-экспрессу» эксперт заявил, что питерцы действительно нуждаются в усилении вратарской линии. По его мнению, нынешний чемпионат доказал, что команде нужен еще один хороший голкипер.

Ранее российские СМИ сообщили об интересе «сине-бело-голубых» к трем вратарям: Илье Лантратову, Ивану Ломаеву и Денису Адамову.

Напомним, что «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России.

«Зенит» назвал трансферную цель и рассматривает трёх кандидатов