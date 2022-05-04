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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела назвал проблемную позицию в «Зените»

04 Мая 2022 • 18:26 Комментировать

Футбольный специалист Властимил Петржела, ранее поработавший на посту рулевого петербургского «Зенита», поделился мнением о возможном переходе в стан «сине-бело-голубых» нового голкипера.

В интервью «Спорт-экспрессу» эксперт заявил, что питерцы действительно нуждаются в усилении вратарской линии. По его мнению, нынешний чемпионат доказал, что команде нужен еще один хороший голкипер.

Ранее российские СМИ сообщили об интересе «сине-бело-голубых» к трем вратарям: Илье Лантратову, Ивану Ломаеву и Денису Адамову.

Напомним, что «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России.

«Зенит» назвал трансферную цель и рассматривает трёх кандидатов

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела
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