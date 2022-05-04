В ЦСКА назвали лучшего футболиста апреля

Московский ЦСКА посредством своих социальных сетей подвел итоги голосования за лучшего футболиста апреля.

Как информирует клубная пресс-служба, лучшим игроком минувшего месяца был признан голкипер и капитан команды Игорь Акинфеев. Вратарь победил с огромным отрывом, набрав 58 процентов голосов респондентов. Вторым стал хавбек Егор Ушаков с 17%, а тройку лидеров замкнул латераль Марио Фернандес (11%).

Стоит отметить, что для Игоря это третья подобная награда в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне РПЛ вратарь пропустил 27 голов в 27 матчах.