Выход на замену – уже за счастье: Фёдору Чалову не удалось перезапустить карьеру в Швейцарии

О том, что в Академии московских «армейцев» появился настоящий самородок, любители футбола в стране узнали после новостей о хет-трике некоего Фёдора Чалова в ворота «Монако» за пять минут! И пусть это был хет-трик всего лишь в рамках юношеской ЛЧ 2016/17, однако чувство гордости за подрастающую молодёжь тогда распространилось далеко за пределы столицы. И действительно: вот так взять и растерзать команду, из которой только что «выпустился» сам Мбаппе!

Дальше – больше! Уже в 21 год Фёдор с 15 мячами стал лучшим бомбардиром РПЛ, и тем же летом в «ЦСКА» прилетело заманчивое предложение из АПЛ. «Кристал Пэлас» был готов раскошелиться на 25 млн фунтов за молодого нападающего. Однако на тот момент могло показаться, что расставшись так рано со своим самым талантливым выпускником поколения, «армейцы» продешевят.

Но потом наступила стагнация: в каждом из последующих сезонов результативность Чалова значительно проседала. Голевые засухи могли растянуться до полугода. Дошло до того, что выиграть конкуренцию на острие у Фёдора мог сходу практически любой новичок команды. Тренерам «армейцев» приходилось искать молодому голеадору новое применение – на флангах, в подыгрыше – лишь бы тот окончательно не увял. А тренеру сборной, Черчесову, приходилось оправдывать регулярные невызовы Чалова тем, что игрок сейчас гораздо нужнее «молодёжке».

«Базель» сегодня

В феврале этого года уже не юный, но всё ещё молодой москвич был отдан в аренду другому «красно-синему» коллективу – швейцарскому «Базелю» – без права выкупа контракта. Такие перемены были нужны в первую очередь самому футболисту, поэтому Фёдор с энтузиазмом принял новый вызов.

Период с 2010 по 2017 год был ознаменован настоящим господством «Базеля» у себя в стране. За это время команда, где впервые взошла звезда Мохамеда Салаха, 8 (!) раз подряд становилась чемпионом Швейцарии, после чего она вышла на чистое второе место по числу титулов (больше только у «Грассхоппера»). Однако с той поры дела резко пошли на спад (почти одновременно с делами Фёдора). «Базель» прочно обосновался на вторых ролях – 3 серебра и 1 бронза за последние четыре года. Но что самое удручающее: несмотря на большое количество вторых мест, реальной борьбы за титул не существовало ни в одном из этих сезонов. Характерно, что наименьшее отставание от лидера было два года назад, когда «красно-синие» в итоге стали третьими, и равнялось оно 14 очкам. «Вице-чемпионский» же «Базель» мог отстать от победителя на 20, а то и на все 30 (!) очков, как, например, случилось в предыдущем розыгрыше.

Первая треть сезона 2021/22 выдалась многообещающей для 20-кратных чемпионов Швейцарии. Ещё в ноябре они лидировали в чемпионате. Но потом затянувшаяся ничейная серия всё испортила. В день дебюта Фёдора Чалова «Базель» отставал от «Цюриха» на 7 баллов – многовато, но за 17 туров до конца вполне отыгрываемо.

Дебют, который мог быть успешнее

Свой зарубежный этап карьеры россиянин начал игроком основы. Первым соперником «Базеля» Чалова стал скандально известный болельщикам «Спартака» со стажем клуб «Сьон». Идеальный вариант для разгона: скромный середняк, играющий дома в отважный вертикальный футбол – это всегда изобилие шансов для нападающих. И у Фёдора шансы были. Статистики насчитали три голевых момента, один из которых закончился попаданием в штангу. Дебют неплохой, но могло быть гораздо лучше. Ведь наш форвард не поучаствовал ни в одном из трёх голов своей новой команды, а главное – «Базель» ждала очередная ничья, очередная потеря очков…

Вслед за разминкой последовало и боевое крещение. Февраль «Базель» заканчивал двумя выездными играми с главными конкурентами в борьбе за золото. К сожалению, и в них Фёдор не смог толком проявить себя. С «Янг Бойз» (1:3) Чалова убрали с поля на 60-й минуте. Справедливости ради, после красной карточки футболиста «Базеля» это была тактическая замена форварда для усиления обороны, и счёт на тот момент был ничейным.

Тем не менее через 2 недели, уже в поединке с лидерами из «Цюриха», Фёдору впервые в Швейцарии пришлось примерить на себя роль игрока подмены. Дело в том, что в промежутке между этими важнейшими матчами в «Базеле» произошла тренерская отставка. На смену опытному местному специалисту Патрику Рахмену пришёл 32-летний малоизвестный испанец Гильермо Абаскаль. И он с ходу решил использовать на позиции форварда другого, более фактурного новичка команды – 34-летнего гренадера Адама Салаи, за плечами которого имелся 12-летний опыт выступления в немецкой Бундеслиге. Но ни Салаи, ни вышедший на 70-й минуте Чалов не помогли «красно-синим» избежать очередной неудачи в знаковом противостоянии. Поражение 2:4 в Цюрихе означало, что наступление весны «Базель» будет встречать в ранге уже третьей команды чемпионата, отстающей от лидера на 13 очков. Увы – привычная для болельщиков команды картина в последние годы.

Первые голевые успехи

После того, как «Базель» провалил важнейший отрезок, коллективу пришлось поумерить чемпионские амбиции и чаще озираться назад, ведь потеря 3-й строчки сопряжена с рисками непопадания в еврокубки на следующий сезон. И в сложный для своего клуба момент Фёдору Чалову удалось показать те качества, за которые ему когда-то в России пророчили большое будущее. Сначала дубль Фёдора спас «Базель» от домашнего поражения «Санкт-Галлену». Россиянин дважды замкнул прострелы с правого фланга. Причём первый гол был забит в особенно эффектном стиле – грудью. А ещё через три дня ранний результативный выстрел Чалова из пределов штрафной стал победным во встрече с главными преследователями из «Лугано». Таким образом, вопрос о месте «Базеля» в тройке призёров фактически был закрыт.

В тот момент могло показаться, что к двухматчевому противостоянию с именитым «Марселем» в Лиге конференций наш соотечественник подходит в качестве самого горячего игрока нападения команды. Примерно в том же ключе, очевидно, мыслил и тренер Абаскаль. В каждой из игр Фёдор выходил в старте, однако атлетичные защитники французов так и не позволили россиянину разжиться результативными действиями. Увы, второй матч с «Марселем» стал одним из последних, где Чалов выходил в основе.

Старые проблемы с результативностью на новом месте

Через несколько дней после вылета из ЛК «Базель» наколотил 4 мяча «Грассхопперу». Блистательно проявил себя уже упомянутый выше игрок сборной Венгрии Адам Салаи. Россиянин участия в матче не принимал. Последний на сегодняшний день шанс в старте Фёдор Чалов получил 3 апреля, когда «Базель», в рамках четвёртого круга, принимал прямого конкурента за серебро «Янг Бойз», отстававшего на 5 очков. Встреча закончилась боевой ничьей 2:2, которая не устроила ни одну из сторон. Не в восторге были и поклонники талантов Фёдора Чалова: «Базель» снова забивает вроде бы много, россиянин опять получает неплохие 70 минут, а результативных действий в который раз не оказалось. Даже в подыгрыше…

Пару недель назад Фёдор отметился голом на 87-й минуте, который позволил его команде окончательно добить несчастный «Люцерн» – 3:0. Это был второй матч «Базеля» против аутсайдера Суперлиги за неделю. И суммарно в них Чалов отыграл лишь 25 минут – увы, это признак игрока, которого тренер прочно ассоциирует с запасом. А в недавнем первомайском туре российский форвард все 90 минут со скамейки наблюдал, как его партнёры в очной схватке пытаются отложить хотя бы на неделю досрочное чемпионство своим уже не конкурентам из «Цюриха». Но нет, домашнее поражение 0:2 – и гости празднуют свой 13-й титул в истории клуба прямо на глазах у разочарованной базельской публики.

Ближайшие перспективы Фёдора

Впереди у «Базеля» Чалова ещё 4 тура, за которые клуб попробует удержать 3-очковое преимущество над идущим третьим «Янг Бойз». Впрочем, такой уж вселенской необходимости в этом нет. Второй и третий призёры швейцарской Суперлиги – оба стартуют в еврокубках с одного и того же раунда. И к сожалению для обоих – одного и того же раунда всего лишь Лиги конференций.

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Но если для титулованного клуба ЛК, может, и не является серьёзным раздражителем, то для Фёдора Чалова постараться закрепиться в «Базеле» – последний реальный шанс поиграть на международной арене в следующем сезоне. Правда, для этого должно быть соблюдено одно условие: либо будут продлены сроки аренды, либо «Базель» предложит россиянину полноценный контракт. Времени проявить себя до лета у Фёдора почти не осталось. Впрочем, официально утратив чемпионскую мотивацию в эти выходные, возможно, новый главный тренер «Базеля» решит предоставить уже не юному, но всё ещё молодому россиянину дополнительный шанс.

Игорь КАСИМОВ