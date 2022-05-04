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Агент: «По Соу миллион предложений из Турции»

04 Мая 2022 • 15:28 Комментировать
Уфа
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Ростов
08.05 14:00

Агент нападающего «Ростова» Али Соу Луиджи Соррентино высказался о будущем своего клиента.

Соррентино заявил, что сторона футболиста ждёт окончания нынешнего сезона для того, чтобы лучше оценить ситуацию и принять взвешенное решение. Также он признался, что Соу пользуется большим спросом со стороны турецких клубов.   

«У меня миллион предложений по Али, его хотят турецкие клубы, но все планируют получить его бесплатно или взять в аренду. Никто сейчас не готов платить большие деньги», — приводит слова Соррентино «РБ Спорт».

Агент сообщил, что на сегодняшний день Соу счастлив в «Ростове», однако не стал отрицать того факта, что каждый футболист ищет для себя варианты получше.

В текущем сезоне 27-летний Соу провёл в составе «Ростова» 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт гамбийца с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Али Соу
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