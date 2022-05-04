Каттани отреагировал на информацию об увольнении Ваноли из «Спартака»

Итальянский функционер Лука Каттани, занимающий пост спортивного директора московского «Спартака», отреагировал на слухи о возможном увольнении своего соотечественника Паоло Ваноли с поста наставника команды.

«У «Спартака» есть главный тренер - не только на этот сезон, но и на следующий. Другие комментарии излишни», - приводит слова спортдира «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что «красно-белые» нашли нового тренера в РПЛ.

В текущем сезоне «Спартак» идет на десятом месте в чемпионате после 27 сыгранных туров.