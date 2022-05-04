«Зенит» назвал трансферную цель и рассматривает трёх кандидатов

Петербургский «Зенит» обозначил одну из приоритетных позиций на усиление в летнее трансферное окно. Селекционеры «сине-бело-голубых» усиленно занимаются поиском нового голкипера в связи с возможной потерей Станислава Крицюка и Михаила Кержакова, у которых заканчивается контракт.

Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» рассматривает кандидатуры трех вратарей. В шорт-лист клуба попали Илья Лантратов («Химки»), Иван Ломаев («Крылья Советов») и Денис Адамов («Сочи»).

Добавим, что за три тура до завершения сезона подопечные Сергея Семака гарантировали себе чемпионский титул.