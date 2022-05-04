Озвучена позиция Федотова по работе в «Спартаке»

Сегодня, 4 мая, в российских СМИ появился слух о возможном уходе итальянца Паоло Ваноли из московского «Спартака». В клубе мгновенно опровергли эту информацию, однако дыма без огня не бывает.

Журналисты на фоне появившейся информации начали сватать в «народную команду» различных специалистов. По мнению одного из изданий, главным претендентом на место преемника Ваноли является рулевой «Сочи» Владимир Федотов.

Впрочем, по данным Metaratings.ru, этот переход вряд ли состоится. Тренер якобы не планирует покидать свой нынешний клуб.