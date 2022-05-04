В России могут запустить альтернативную Лигу чемпионов

После внедрения санкций УЕФА в отношении российского футбола руководство РФС задумалось над запуском турнира, который будет напоминать формат Лиги чемпионов. Турнир будет называться Кубок Премьер-лиги.

Как информирует «Спорт-экспресс», турнир будет запущен со следующего сезона, если в элитном дивизионе продолжат выступать 16 клубов. Команды поделят на четыре корзины перед жеребьевкой в соответствии с местами, занятыми в сезоне-2021/2022. После этого участники будут разделены на четыре группы по итогам жребия. По две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф.

Игры турнира планируют проводить в середине недели, параллельно с матчами еврокубков.