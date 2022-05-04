Российская премьер-лига станет больше и хуже

В последнее время много разговоров о том, что в следующем сезоне состав Премьер-лиги будет увеличен до 18 команд. По всей видимости, такое решение будет принято. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выступает против этого.

Велика вероятность того, что состав участников Премьер-лиги на будущий год всё же будет увеличен с 16 до 18 команд. В этом случае по итогам текущего сезона никто не вылетит напрямую, а две последние команды элиты сыграют переходные матчи с 3-м и 4-м коллективами ФНЛ. В свою очередь топ-2 клуба из «лучшей лиги мира» в любом случае напрямую добьются повышения в классе.

Решение об увеличении Премьер-лиги вызывает очень много вопросов и сомнений. В идеальном мире, конечно, для России нормально было бы иметь 18 команд. Может, даже 20. Однако это именно в идеальном. На практике же мы имеем то, что каждый год в России мы с трудом наскребаем 16 команд для проведения Премьер-лиги. Все помнят кейс «Тамбова», который существовал без стадиона, а последние полгода в элите доживал без денег. Можно вспомнить «Томь», которая несколькими годами ранее вторую часть сезона была вынуждена играть молодёжью. «Торпедо» после сезона в Премьер-лиге рухнуло во вторую лигу из-за нехватки денег, а «Амкар» и «Тосно» просто пропали. Сейчас под вопросом будущее «Уфы».

Профессиональный футбольный клуб – это очень затратное мероприятие в России. У нас никто не научился делать из этого бизнес и лишь единицы вообще к этому стремятся. В итоге футбольные клубы в нашей стране мрут с невероятной скоростью. В России нет уверенности, что 16 клубов могут нормально существовать в элите. В ближайшее же время очевидно денег станет намного меньше, и выживать клубам станет намного сложнее. Увеличивать количество участников в этой ситуации – решение крайне странное.

Помимо прочего, надо напомнить, что в прошлом сезоне переходные матчи не состоялись в принципе, потому что «Оренбург» и «Алания» не могли пройти лицензирование в Премьер-лиге из-за отсутствия нормальных стадионов. Ситуация, кстати, не поменялась. При этом «Оренбург» уверенно лидирует в ФНЛ и надеется теперь уж добиться повышения в классе. Хотя не очень понятно, как будет РПЛ объяснять, почему она решила передумать год спустя.

Наши власти считают, что надо увеличить количество команд в Премьер-лиге, чтобы появилось больше игроков, больше городов могли увидеть топ-клубы. Однако при этом ничего не делается, чтобы даже 16 клубов стабильно развивались и развивали лигу. Очень хочется понять, как лига может гарантировать, что в следующем сезоне ни у одной из команд не будет финансовых проблем. А ведь кейсы «Тамбова» и «Томи» очень сильно бьют по спортивной составляющей чемпионата.

Понятное дело, что футбольные власти понимают, сколь велика вероятность того, что отстранение России от еврокубков продлится на будущий сезон. Эти дни Премьер-лига хочет заместить дополнительными матчами, чтобы увеличить интенсивность турнира. Вот только непонятно, почему это надо делать за счёт увеличения количества участников Премьер-лиги. Можно поменять формулу чемпионата и провести третий этап. Можно временно ввести кубок лиги в каком-то интересном формате (начиная от трёх поединков трёх разных клубов по 30 минут в один игровой слот, заканчивая групповым этапом по географическому признаку, где было бы много дерби). Однако вместо этого всё упирается в банальное увеличение участников Премьер-лиги, которое приведёт к ещё большему снижению среднего уровня турнира и создаст болото.

Роман Андреев