Насколько реально расширение РПЛ со следующего сезона

Российский футбол, как и весь отечественный спорт в целом, подвергся сильнейшему давлению. Нас объяснимо хотят лишить возможности выступления в европейских кубках и соревнованиях. Одним из решений многие видят расширение РПЛ со следующего сезона. Насколько это реально — разбирает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

Как понимается, дыма без огня не бывает. В кулуарах уже какую неделю смакуют все варианты перехода на данную систему, проводя аналитической работы точно не меньше, чем работники РФС и РПЛ. Более того, данная идея чётко сформировала целую группу «аналитиков», строго поддерживающих эту реформу. Кстати, расширение поддержали и сами клубы РПЛ. Причём ещё в конце марта.

Да, конечно, хватает и тех, кто к гипотетическому новшеству относится категорично. Например, сам президент РПЛ Хачатурянц и исполком РФС. Потому они и отклонили данную инициативу ещё 23 марта. Однако развитие ситуации заставляет пересматривать идею чуть ли не каждодневно. И вот, спустя месяц, снова возникают предложения по расширению. И сейчас они, кажется, серьёзнее.

Все возникающие прения по данному поводу, безусловно, завораживают. Но всё-таки. Может, стоит посмотреть на ситуацию немного под другим углом? Какие шансы встретить такую систему в РПЛ, обойдя настрой РФС?

Изначально, не томя, следует подчеркнуть, что практически всё будет зависеть не от нас. То есть истеблишмент РФС просто будет реагировать на действия своих «коллег» из ФИФА и УЕФА. Как говорят, российскому футболу грозит сразу несколько сценариев будущего, некоторые из которых — прям-таки театральные, не иначе.

К примеру, подключение РФС к АФК (Азиатская конфедерация футбола) — это рационально или не совсем? Ведь даже исключительно финансово клубы теряют ощутимо, и это — мягко говоря. Простой, но очень показательный пример: победитель Лиги чемпионов АФК получает около 4 млн евро, а победитель того же турнира, но в УЕФА, — около 2 млрд евро. Спроецировать на соответствующие стадии и размеры выплат можете без каких-либо проблем, а про остальные «присоединения» даже говорить не стоит.

Есть, впрочем, и более мирные расклады. Чеферин может всё же поддержать российский футбол. Это, стоит отметить, основной вариант на данный момент. Президент уже подчёркивал, что санкции не должны касаться спорта, поэтому «смилостивиться» УЕФА вполне способен, допуская российские клубы к еврокубкам уже через сезон. Правда, об этом президент УЕФА говорил ещё в середине апреля. Сейчас же новости идут буквально полярные. Так что в этой плоскости ещё ничего не решено.

Резюмируя мысли, можно вывести очевидный итог. Следует всеми силами избежать надвигающийся декаданс, который способен превратить и без того отстающие лигу в бесповоротно отставшую. Единственный очевидный выход— диалог, который, впрочем, не должен переходить в диктатуру одной стороны. И в очередной раз приходим к прямой зависимости от «инородных» организаций.

Вырисовывается простая картина. Расширение — прямая реакция на возможные санкции. Нужно поддержать зрительский интерес, сохранить примерное количество игр в сезоне и в целом не провести «пустой» сезон. Увеличение команд-участниц можно рассматривать как выход.

Но если через сезон снимают ограничения (а говорят именно об этом), и мы вновь играем среди команд Европы, то в таком случае слабо верится в расширение. Стоит ли «забивать дыру» на один сезон, если уже к следующей весне всё придёт в норму? Кажется, нет. Так что итоговый сценарий вряд ли будет содержать в себе увеличение команд-участниц РПЛ – просто потому, что в этом не будет практически никакой нужды.

Марсель АРЗУМАНЯН