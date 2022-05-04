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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван ключевой кандидат на место Ваноли в «Спартаке»

04 Мая 2022 • 12:59 Комментировать

На фоне слуха об увольнении Паоло Ваноли из московского «Спартака» стала появляться информация о возможном преемнике итальянского тренера.

Как информирует «РБ Спорт», в случае расставания с Ваноли его преемником станет нынешний наставник «Сочи» Владимир Федотов. Источник утверждает, что 55-летний специалист является приоритетным кандидатом для «красно-белых».

Контракт Федотова с южанами истекает в конце нынешнего сезона и до сих пор не продлен. Этой ситуацией может воспользоваться «Спартак» и переманить к себе тренера.

«Народная команда» неудачно проводит сезон в РПЛ. За три тура до завершения чемпионата «красно-белые» занимают лишь десятое место.

Ваноли рассказал, останется ли в «Спартаке» на следующий сезон

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Федотов Паоло Ваноли
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