Назван ключевой кандидат на место Ваноли в «Спартаке»

На фоне слуха об увольнении Паоло Ваноли из московского «Спартака» стала появляться информация о возможном преемнике итальянского тренера.

Как информирует «РБ Спорт», в случае расставания с Ваноли его преемником станет нынешний наставник «Сочи» Владимир Федотов. Источник утверждает, что 55-летний специалист является приоритетным кандидатом для «красно-белых».

Контракт Федотова с южанами истекает в конце нынешнего сезона и до сих пор не продлен. Этой ситуацией может воспользоваться «Спартак» и переманить к себе тренера.

«Народная команда» неудачно проводит сезон в РПЛ. За три тура до завершения чемпионата «красно-белые» занимают лишь десятое место.

Ваноли рассказал, останется ли в «Спартаке» на следующий сезон