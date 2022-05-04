Мостовой: Раз слух об увольнении Ваноли пошёл, то значит подобные разговоры ведутся

Экс-футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу слухов о возможном увольнении итальянского тренера Паоло Ваноли из московского «Спартака».

Мостовой сказал «Спорт-Экспрессу», что если слух об увольнении прошёл, то значит в команде подобные разговоры уже ведутся. Экс-игрок отметил, что вряд ли уход Ваноли сильно скажется на «красно-белых», ведь про португальского экс-тренера Руя Виторию сейчас уже практически никто не вспоминает.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что после окончания этого сезона итальянский специалист может быть отправлен в отставку.