Непомнящий высказался по поводу игры Языджи

Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился с журналистами своим мнением по поводу игры турецкого полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи.

Непомнящий сказал «Матч ТВ», что если Языджи будет играть так, как он начинал в ЦСКА, то турок, несомненно, пригодится «армейцам». Опытный специалист отметил, что его очень впечатлили первые матчи Юсуфа в РПЛ, но вот спад игрока не удивил. Экс-тренер «Томи» напомнил, что, возможно, всё это связано с тем, что Языджи соблюдал пост во время Рамадана, что весьма сложно для профессионального спортсмена.

Напомним, что Юсуф Языджи в этом сезоне провёл в российском чемпионате девять поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами.