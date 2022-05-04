Кафельников - о санкциях УЕФА: «Мне фиолетово на российский футбол!»

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников отреагировал на решение УЕФА в отношении российского футбола. Бывший спортсмен подчеркнул, что его не волнуют эти проблемы.

«Фиолетово! Мне параллельно на наш российский футбол! Есть другие проблемы. Мне неинтересен футбол сейчас», - приводит слова экс-теннисиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что из-за наложенных санкций российские клубы не сыграют в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, сборная страны была отстранена от участия в Лиге наций, а женскую национальную команду исключили из чемпионата Европы.