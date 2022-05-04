Глава судейского департамента высказался о шансах Пустовойтовой поработать в РПЛ

Руководитель судейского департамента РФС Павел Каманцев в разговоре с журналистами высказался о шансах судьи Анастасии Пустовойтовой поработать в РПЛ.

Каманцев сказал «Чемпионату», что нет никаких ограничений по поводу привлечения девушек в РПЛ, но Пустовойтова даже в ФНЛ в этом сезоне работала не так уж и много, так что ей пока рано обслуживать матчи элитного дивизиона. Специалист отметил, что Пустовойтовой сейчас важнее закрепиться как судье на ВАР, а также продолжать набираться опыта в ФНЛ.

Напомним, что в этом сезоне Анастасия Пустовойтова работала на пяти матчах подэлитного дивизиона.