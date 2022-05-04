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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Когда в Европе газа не будет, к нам повалят оттуда специалисты» эксклюзив

04 Мая 2022 • 12:36 Комментировать

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым представил позитивный вариант развития российского футбола в условиях изоляции.

- Не надо выдумывать заоблачные зарплаты, а надо, чтобы государство взяло футбол в свои руки. Да, тяжело, когда ты получал по 10 миллионов в месяц или по 20, а будешь получать по 2 или по 3, но ничего страшного, необходимо перестраиваться. Потом, если жизнь наладиться, можно отпускать ситуацию постепенно, чтобы местные спонсоры брали дело в свои руки. А сейчас нельзя футбол отдалять от государства и от экономики. Те же «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» должны участвовать в развитии футбола в России.

Вместо больших зарплат и премиальных надо направить деньги на строительство комплексов, стадионов. Нужно давать пацанам надежду, что они будут двигаться вперёд. Чего греха таить, в каждом практически регионе детский футбол живёт за счёт родителей. В Советском Союзе находились средства, чтобы детский футбол был вообще бесплатный, проводились турниры, ездили на них бесплатно. Если и сейчас так сделать, то потом из этих пацанов вырастут большие футболисты, но нужно терпение, ждать надо лет 10-15.

У нашей страны очень много запасов всего. Таблица Менделеева, все ресурсы. Я думаю, если взять сложную технику и дать её нашему инженеру, то он из неё выбросит минимум 25 процентов запчастей, но она всё равно будет работать. Потому что русскому не нужно заморачиваться. Ему чем проще, тем лучше.

Надо встать с печи, говорить, что у нас самые лучшие футболисты и дети, верить в это и обязательно развивать футбол. Когда газа в Европе не будет, к нам оттуда повалят специалисты, поверьте. По крайней мере часть приедет. И нужны нам свои профессионалы в регионах, которые будут получать достойную зарплату, а не 7-12 тысяч рублей. И детский футбол должен быть бесплатный. Понятно, что частная школа «Барселоны», например, может быть платной, но это исключение.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Валерий Масалитин РПЛ
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