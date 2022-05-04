Кузьмичёв: Некоторые клубы РПЛ воспитывают молодых игроков только «на бумаге»

Экс-директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв в разговоре с журналистами высказался по поводу развития молодых игроков в РПЛ.

Кузьмичёв сказал «РБ-Спорту», что российским клубам пора уделить большое внимание развитию молодых игроков, хотя некоторые команды из элитного дивизиона воспитывают своих игроков только «на бумаге». Специалист отметил, что нужно серьёзно заниматься воспитанием собственных футболистов, которые смогут спокойно заменить легионеров.

Напомним, что из-за ситуации на Украине многие иностранные игроки покинули российский чемпионат.