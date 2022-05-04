Изидор назван лучшим игроком «Локомотива» в апреле

Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор назван лучшим футболистом московской команды по итогам апреля месяца.

Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», 21-летний французский футболист был по итогам голосования признан лучшим игроком столичного клуба по итогам апреля. Напомним, что в прошлом месяца Изидор провёл в РПЛ пять матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Всего в этом сезоне Вильсон Изидор провёл в российском чемпионате девять матчей, в которых забил восемь голов и сделал один ассист.