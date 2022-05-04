Гулиев: «Тяжело думать о «Спартаке», когда у «Арсенала» столько проблем»

Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев поделился ожиданиями от оставшихся матчей сезона.

Напомним, в последних трёх турах РПЛ «Арсеналу» предстоит встретиться с «Краснодаром», «Уфой» и «Уралом».

«Будет ли борьба в этих матчах? Само собой, но главное — игру показывать. Куда важнее моменты реализовывать и в обороне дисциплинировано играть», — цитируют Гулиева «Известия».

Полузащитник отказался отвечать на вопрос о своём бывшем клубе «Спартаке», заявив, что не может думать о других командах, находясь в «Арсенале», который тоже испытывает множество проблем. Гулиев также подчеркнул, что туляки не рассчитывают на то, что команду от вылета спасёт возможное расширение РПЛ в следующем сезоне, полагаясь лишь на свою собственную игру.

В текущем сезоне 25-летний футболист провёл в составе «Арсенала» 23 матча, отметившись в них одной результативной передачей.