Стали известны тренеры, которые могут заменить Ваноли в «Спартаке»

Как в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» написал журналист Иван Карпов, итальянский наставник «Спартака» Паоло Ваноли, скорее всего, будет уволен из клуба после окончания этого сезона.

Карпов написал, что итальянский специалист не оправдал ожиданий руководства и провалился везде, где только можно. Инсайдер отметил, что главными претендентами на пост нового главного тренера «Спартака» являются отечественные специалисты, а именно наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, тренер «Ахмата» Андрей Талалаев и Михаил Галактионов.

Журналист добавил, что пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов уже опроверг все слухи о возможном уходе Ваноли, но это было ожидаемо, ведь что главе пресс-службы ещё было делать в этой ситуации.