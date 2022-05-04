Агент Ваноли отреагировал на информацию об увольнении тренера из «Спартака»

В СМИ появилась информация о возможном увольнении итальянца Паоло Ваноли с поста главного тренера московского «Спартака». По этому поводу высказался агент специалиста Андреа Д’Амико.

«Я не комментирую слухи. Слухи не есть новости», - заявил представитель Ваноли в беседе с корреспондентом Metaratings.ru.

49-летний специалист пришел на замену португальцу Рую Витории в декабре минувшего года. С ним был подписан контракт до середины 2023 года.

За три тура до окончания розыгрыша РПЛ «красно-белые» занимают лишь десятое место в таблице.