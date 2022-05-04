Российский футбольный селекционер и функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный уход летом из «Зенита» бразильских легионеров.

- Сегодня все рассказывают, что «Зенит» заранее чемпион. Да ничего он не заранее чемпион! Думаю, в его структуре есть работники, которые в футболе особо много не понимают, но есть сегодня в «Зените» и Семак, наконец-то есть там и Аршавин, который был суперфутболистом и поиграл не абы где, а в английском чемпионате.

Вы посмотрите, кто в последних матчах додавливает результат для «Зенита». Сергеев, Мостовой, Круговой. Это наши молодые футболисты. Так что питерцам есть кем заменить легионеров, и станет не хуже, если не лучше. Но я не думаю, что бразильцы уйдут из «Зенита». Они никакие не дураки. Чемпионат России – это и есть их уровень. В Европу их никто не зовёт, и они могут уехать только в Бразилию, но там им никогда не будут платить столько, сколько в России.