Названо место, где «Зенит» будет готовиться к новому сезону РПЛ

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился информацией насчет летних сборов команды. Руководитель назвал место, где «сине-бело-голубые» проведут подготовку к новому сезону.

В беседе с корреспондентом ТАСС Медведев заявил, что сборы команды состоятся на собственной базе в Санкт-Петербурге. По словам генерального директора, на базе отличная инфраструктура, а потому команде нет смысла куда-то уезжать.

Напомним, что за три тура до завершения сезона подопечные Сергея Семака гарантировали себе чемпионский титул.