Глава судейского департамента РФС: Не понимаю призывов к отмене ВАР

Руководитель судейского департамента РФС Павел Каманцев в разговоре с журналистами оценил эффективную работу системы ВАР в РПЛ.

Каманцев сказал «Чемпионату», что ВАР исправляет огромное количество ошибок, так что он просто не понимает постоянных призывов отменить эту систему. Глава судейского департамента отметил, что у ВАР очень простой подход, ведь арбитра зовут к монитору смотреть повторы только тогда, когда он действительно совершил ошибку.

Напомним, что представители некоторых команд российского чемпионата выступают за отмену ВАР. Одним из противников этой системы является президент «Урала» Григорий Иванов.