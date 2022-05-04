Терюшков: Габулов вряд ли говорил арбитрам в судейской какие-то жуткие вещи

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу скандальной ситуации с гендиректором подмосковной команды Владимиром Габуловым, который позволил себе после матча с «Уфой» зайти в судейскую комнату.

Терюшков сказал «Чемпионату», что он давно знает Габулова и уверен в том, что он вряд ли говорил арбитрам какие-то жуткие вещи. Один из руководителей «Химок» отметил, что со стороны РФС было бы странно оставить подмосковный клуб без поддержки зрителей в следующем матче из-за этой ситуации.

Напомним, что из-за этого инцидента РФС может наказать «Химки» одним домашним матчем без болельщиков.