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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера рассказал об отношении к Зареме Салиховой

04 Мая 2022 • 11:17 Комментировать

Экс-рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о Зареме Салихой, супруге владельца клуба Леонида Федуна.

В разговоре с журналистом «РБ Спорт» итальянский коуч заявил, что видел Зарему вживую лишь один раз. Это произошло во время поездки на один из матчей Лиги Европы. При этом Каррера отметил, что никогда не имел удовольствия и желания поговорить с ней.

Также он подчеркнул, что во время его пребывания в «Спартаке» Зарема никак не влияла на трансферную политику и другие дела команды.

Массимо тренировал «красно-белых» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера Зарема Салихова
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