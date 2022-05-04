Медина: Я счастлив в ЦСКА

Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал журналистам о том, как он адаптировался в московской команде.

Медина сказал «Матч ТВ», что он счастлив в московской команде. Парагваец отметил, что как только санкции будут сняты, то ЦСКА будет играть в еврокубках, но в ближайшее время «армейцам» нужно сосредоточиться на игре в национальном чемпионате. Полузащитник добавил, что игроки ЦСКА постараются качественно выполнить свою работу.

Напомним, что на данный момент «армейцы» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице. Медина в этом сезоне провёл в РПЛ восемь матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист.