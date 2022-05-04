Собчак отреагировала на тотальный бан России в футболе

На днях исполком УЕФА представил жесткий пакет санкций в отношении российского футбола. По этому поводу высказалась известная журналиста Ксения Собчак.

«Мощный удар от УЕФА для российского футбола», - гласит сообщение Собчак в социальных сетях.

Напомним, что решением УЕФА российские футбольные клубы отстранены от участия в еврокубках на следующий сезон. Сборная страны дисквалифицирована из Лиги наций и понижена в третий дивизион. Помимо этого, женская сборная России исключена из чемпионата Европы-2022.