РФС не будет отказываться от проверки судей на полиграфе

Руководитель судейского департамента РФС Павел Каманцев рассказал о том, как относится к проверке российских арбитров на полиграфе.

Каманцев в интервью «Чемпионату» сказал, что никаких проблем в прохождении полиграфа для судей он не видит, так что РФС не собирается отказываться от этой практики в ближайшее время. Глава судейского департамента отметил, что во многих странах есть должности, которые подразумевают проверку на полиграфе, хотя эта процедура может утомлять, но она необходима.

Напомним, что недавно для проверки на полиграфе были вызваны арбитра Алексей Матюнин и Павел Шадыханов, которые совершили несколько ошибок в матче между «Химками» и «Крыльями Советов».