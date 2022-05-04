Глава департамента судейства РФС ответил на критику Заремы

Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев в разговоре с журналистами ответил на критику со стороны Заремы Салиховой.

Каманцев сказал «Чемпионату», что Зарема критикует не объективно, ведь каждый человек субъективен в своих суждениях, но нельзя отрицать факт того, что Салихова является ярким явлением в российском футболе. Глава судейского департамента отметил, что в личном разговоре с Заремой, как с разумным человеком, можно было бы легко снять большинство вопросов по поводу судейства.

Напомним, что Зарема Салихова в последнее время очень часто критикует работу арбитров, которые допускают ошибки в матчах «Спартака».