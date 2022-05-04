Карраскаль рассказал о командах РПЛ, которые проявляли к нему интерес

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал журналистам о том, какие команды из РПЛ проявляли к нему интерес перед тем, как он перешёл в московский клуб.

Карраскаль сказал Sport24, что он знал об интересе со стороны московского «Спартака», «Краснодара» и питерского «Зенита». Колумбиец отметил, что сейчас он точно не перешёл бы в «Зенит» или «Спартак», так как это можно было сравнить с тем, как если из «Боки Хуниорс» перебраться в «Ривер Плейт».

Напомним, что в этом сезоне Хорхе Карраскаль провёл в российском чемпионате девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.