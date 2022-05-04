Медина: ЦСКА повёл себя по-джентльменски

Парагвайский полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина рассказал журналистам о том, как команда поддерживала легионеров во время развития ситуации на Украине.

Медина сказал «Матч ТВ», что было много источников информации, так что было не очень понятно, кому же нужно верить. Парагваец отметил, что он, как и другие легионеры сильно переживал, но представители московского клуба повели себя по-джентльменски, старались поддерживать и постоянно были на связи. Полузащитник добавил, что в какой-то момент принял решение просто не читать новости и сосредоточиться на работе.

Напомним, что в этом сезоне Хесус Медина провёл в российском чемпионате восемь матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист.