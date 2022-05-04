Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медина: ЦСКА повёл себя по-джентльменски

04 Мая 2022 • 10:17 Комментировать

Парагвайский полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина рассказал журналистам о том, как команда поддерживала легионеров во время развития ситуации на Украине.

Медина сказал «Матч ТВ», что было много источников информации, так что было не очень понятно, кому же нужно верить. Парагваец отметил, что он, как и другие легионеры сильно переживал, но представители московского клуба повели себя по-джентльменски, старались поддерживать и постоянно были на связи. Полузащитник добавил, что в какой-то момент принял решение просто не читать новости и сосредоточиться на работе.

Напомним, что в этом сезоне Хесус Медина провёл в российском чемпионате восемь матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хесус Медина
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.05  19:00 Краснодар ... Локомотив Москва 2.80 3.35 2.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Мая
11:03 · Россия. Премьер-лига
Медина: Я счастлив в ЦСКА
11:00 · Россия. Премьер-лига
Собчак отреагировала на тотальный бан России в футболе
10:59 · Россия. Премьер-лига
РФС не будет отказываться от проверки судей на полиграфе
10:48 · Россия. Премьер-лига
Глава департамента судейства РФС ответил на критику Заремы
10:44 · Россия. Премьер-лига
Сборная России поздравила Слуцкого
10:41 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль: «Чтобы заработать денег на проезд, мы очищали медную проволоку и сдавали её в пункты приёма металла»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль рассказал о командах РПЛ, которые проявляли к нему интерес
10:24 · Россия. Премьер-лига
Каманцев рассказал, как происходило назначение Мешкова на матчи «Рубина»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Медина: ЦСКА повёл себя по-джентльменски
10:09 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль назвал причину своего нахождения в ЦСКА
10:08 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита»: Возможно, скоро в РПЛ будут играть только российские футболисты
10:05 · Россия. Премьер-лига
Уткин: Зарема — удивительный человек, ведь она теперь ещё и колонки пишет
10:04 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль: «Проблемы иногда возникают, но в ЦСКА все профессионалы»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Шалимов о матче со «Спартаком»: Это статусная игра для любой команды
09:50 · Россия. Премьер-лига
Бикфалви оценил положение «Спартака» в РПЛ
Все новости
Рекомендуем