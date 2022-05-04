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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Зенита»: Возможно, скоро в РПЛ будут играть только российские футболисты

04 Мая 2022 • 10:08 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного отъезда легионеров из России из-за санкций УЕФА.

Зазулин сказал «РБ-Спорту», что из «Зенита», скорее всего, некоторые легионеры всё же уедут, ведь многие хотят играть в Лиге чемпионов. Экс-игрок отметил, что вполне возможен вариант, при котором в РПЛ скоро будут играть вообще только российские футболисты, но конкуренция с иностранцами всё же необходима.

Напомним, что руководители УЕФА отстранили российские команды и сборные от международных матчей из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Игорь Зазулин
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