Уткин: Зарема — удивительный человек, ведь она теперь ещё и колонки пишет

Известный российский комментатор и журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале высказался по поводу колонки Заремы Салиховой.

Уткин написал, что считает Зарему удивительным человеком, который успевает всё, в том числе и писать колонки. Комментатор отметил, что пропустил первые части, но прочитал последний пост про плохую работу арбитров в РПЛ и понял, что ничего не потерял. Журналист добавил, что всё равно с большим нетерпением ждёт следующую колонку.

Напомним, что спартаковцы в этом сезоне часто жалуются на работу арбитров. На данный момент московский клуб под руководством Паоло Ваноли занимает лишь десятую строчку в РПЛ.