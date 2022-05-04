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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обляков рассказал о легионерах ЦСКА

04 Мая 2022 • 09:08 Комментировать (1)

Полузащитник «армейского» клуба Иван Обляков поделился с журналистами своим мнением по поводу легионеров московской команды.

Обляков сказал в эфире канала «Россия 24», что иностранные футболисты всё ещё продолжают адаптироваться к российскому чемпионату, так как с момента их прихода прошло не так уж и много времени. Полузащитник отметил, что игроки продолжают притираться друг к другу и это нормальный процесс.

Напомним, что на данный момент «армейцы» под руководством Алексея Березуцкого занимают четвёртую позицию в таблице российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Обляков
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