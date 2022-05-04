Обляков рассказал о легионерах ЦСКА

Полузащитник «армейского» клуба Иван Обляков поделился с журналистами своим мнением по поводу легионеров московской команды.

Обляков сказал в эфире канала «Россия 24», что иностранные футболисты всё ещё продолжают адаптироваться к российскому чемпионату, так как с момента их прихода прошло не так уж и много времени. Полузащитник отметил, что игроки продолжают притираться друг к другу и это нормальный процесс.

Напомним, что на данный момент «армейцы» под руководством Алексея Березуцкого занимают четвёртую позицию в таблице российского чемпионата.