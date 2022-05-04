Обляков: ЦСКА ещё поборется за медали

Российский полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился с журналистами мнением по поводу шансов московской команды на медали в этом сезоне.

Обляков сказал в эфире канала «Россия 24», что «армейский» клуб всегда играет на победу, но не всегда всё получается так, как хочется. Полузащитник отметил, что если московская команда выиграет все оставшиеся матчи, то вполне может попасть в медали, так что сейчас всё зависит только от футболистов ЦСКА.

Напомним, что на данный момент «армейцы» под руководством Алексея Березуцкого занимают четвёртую позицию в турнирной таблице.