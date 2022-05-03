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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Матч ТВ» покажет всего четыре матча чемпионата России в ближайшую неделю

03 Мая 2022 • 23:15 Комментировать

Телеканал «Матч ТВ» покажет всего три матча 28-го тура Российской премьер-лиги.

В планах телеканала показать пятничную игру «Крылья Советов» – «Динамо» (встреча начнётся в 18:00 по московскому времени), в субботу поклонников футбола ждут противостояния «Зенита» и «Химок» (16:30), а также ЦСКА – «Сочи» (19:00).

Отдельно стоит отметить, что «Матч ТВ» покажет также перенесённый матч 19-го тура. Встреча между «Краснодаром» и «Локомотивом» состоится в ближайшую среду, начало матча – 19:00 по московскому времени.

Прямые текстовые трансляции всех матчей Российской премьер-лиги смотрите на нашем сайте.

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