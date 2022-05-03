Гендиректор «Зенита» Медведев – об отстранении российских клубов: «Кого наказали этим решением? Себя?»

Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на запрет УЕФА, согласно которому российские клубы не смогут принять участие в еврокубках в сезоне 2022/2023.

«УЕФА присудил себе техническое поражение. Футбольная, спортивная дипломатия должна объединять страны, а не наоборот. Кого они наказали этим решением? Себя? Миллионы наших российских футбольных болельщиков?» – высказался Медведев в интервью изданию «Спорт день за днём».

Стоит отметить, что УЕФА принял решение не только в отношении футбольных клубов, но и сборной России, которая не сможет принять участие в Лиге наций 2022/2023. Единственной надеждой, которую на текущий момент не отняли у России, является возможное участие национальной команды в отборочном цикле к чемпионату Европы 2024 года, который состоится в Германии.

Ожидается, что РФС будут подавать иск в CAS, с требованием признать отстранение со стороны УЕФА незаконным, но, учитывая политическую конъектуру, решение будет оставлено в силе.

Питерский «Зенит», ставший чемпионом России, не сможет принять участие в турнире, его место будет отдано чемпиону Шотландии.