Газизов: «Отлучение клубов от еврокубков – это разве хорошо?»

Спортивный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможных плюсах отстранения российских клубов.

«Вижу ли я плюсы для «Уфы» в решении УЕФА, ведь благодаря расширению РПЛ мы спасёмся от вылета? Провокационный вопрос. Вы не находите? Отлучение клубов от еврокубков – это разве хорошо?» – приводит слова Газизова «Спорт день за днем».

«Уфа» после 27-го тура занимает 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 23 очка.

Ранее сообщалось, что РПЛ расширят до 18 команд. Последние две команды не покинут лигу напрямую, будут проведены стыковые встречи против клубов ФНЛ, которые займут третье и четвертое место.