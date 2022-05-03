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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди о санкциях УЕФА: «Вы думали, только президент отвечать будет, а все вокруг чистенькие останутся?» эксклюзив

03 Мая 2022 • 17:26 Комментировать (5)

Российский футбольный селекционер и функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление отстранения российских клубов и сборной от европейских турниров со стороны УЕФА на сезон-2022/2023.

- Это, в принципе, читалось. Как я уже говорил вам, пока идет спецоперация, на нас будут накладывать санкции в политическом и экономическом ключе. Естественно, футбол входит в политическую часть этого дела. УЕФА не хочет исключать Россию, но под давлением сил, которые сейчас есть, – американцев, немцев, англичан – они, конечно, будут так делать. Но я не думаю, что об этом нужно кричать на всех каналах, изощряться и сходить с ума то ли со страхом, то ли с удовольствием. Ничего страшного не случилось. Не было бы счастья – да несчастье помогло.

Вот посмотрите на чемпионат России, который у нас доигрывается. Специалисты, а не самозванцы, скажут вам, что даже сегодня есть плюс от того, что такая ситуация сложилась. Для Российского футбольного союза, для команд, для клубов. То, что там верещит господин Слуцкий, ни о чём не говорит, кроме того, что он слабый тренер. «Краснодар» остался вообще без ничего – и играет нормально, «Ростов» – тоже. Молодые футболисты раскрываются в ЦСКА, «Уфе», «Урале», «Спартаке», «Динамо». Чем они хуже тех иностранцев, которые у нас играли?

Ничего сверхъестественно не произошло. Конечно, неприятно, что не дали доиграть в международных турнирах сборной и «Спартаку». Но чего вы ждали? Что мы решили привести в нормальное состояние соседнюю страну и защитить Донбасс, и это всё просто так обойдётся? Что все останутся чистенькие и продолжат играть в футбол в Европе, а за всё только президент отвечать будет? Нет, конечно. Это политический вопрос. Зато мы сегодня почистим клубы – молодёжь появится, и уже появилась. Посмотрите, какие хорошие игры пошли в чемпионате.

Раньше во время некоторых матчей Премьер-лиги меня в сон тянуло. А сегодня я смотрю их от начала до конца, потому что они достаточно интересные. Я не мог сказать, что я прямо сильно болел за «Краснодар», что это была державность какая-то, хоть я и живу там. Но сейчас я именно болею за «Краснодар», потому что там российские футболисты, и мне приятно смотреть за этими пацанами, как они играют. Я очень рад за Галицкого, что у него появилась команда, о которой он мечтал, наверно.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди
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