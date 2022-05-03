Экс-голкипер «Локомотива», «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Копачевым Евгением поделился мыслями о решении УЕФА отстранить российские клубы и национальную сборную от международных соревнований на сезон-2022/23.

«Печальные новости, которые пришли, но скажем откровенно они не удивили на фоне того, что сейчас происходит. Все спортсмены страдают, к большому сожалению, и лишены международных соревнований. Нужно искать и положительные стороны в этой непростой ситуации, то есть у нас появилось время многое переосмыслить… Может быть, зарядится, для более серьёзных футбольных достижений в дальнейшем. Это то, что я вижу из позитивного.

Уехали и ещё уедут многие недобросовестные легионеры, тем самым будет возможность развиваться российским футболистам, как это происходит, например, в «Краснодаре», где в последнее время была ужасная считаю на мой взгляд мода на иностранцев. Хотя, Галицкий всегда говорил, что мечтает о своих воспитанниках, но потом, наверное, разочаровался в своей цели. Но, в то же время, как показывает практика, играют только россияне и играют неплохо. С переменным успехом конечно, не всё получается, но в то же время показывает, что играть россиянами можно и есть хорошие самобытные игроки внутри команды, воспитанники. Это плюс, я считаю, что такая ситуация позволит развиваться и почувствовать себя увереннее и лучше местным игрокам».

В «Зените» в своё время выступали Халк и Витсель, они были ориентиром для российских игроков. Теперь в Россию вряд ли поедут такого класса легионеры, с кем будет конкурировать наша молодежь?

«Я ведь сказал чётко, что именно добросовестных легионеров. Когда есть добросовестное и недобросовестное. Я имею в виду, заслуживающих футболистов, чтобы находиться в чемпионате России и нет.

Безусловно, Халк и Витсель всегда будут особняком и те же легионеры «Зенита» - это идёт в усиление. Но, я говорю об огромном количестве легионеров, которые покупаются просто ради бизнеса, ради комиссионных. Не буду сейчас поднимать этот шум… Но не секрет, что сейчас все заинтересованы только в трансферах, потому что именно на них можно хорошо зарабатывать и скажем так… Спортивный принцип соблюдается в самую последнюю очередь.

Я не знаю кто там как покупает. Я уже перестал удивляться по поводу огромного количества трансферов «Локомотива», потому что там нет никакого контроля по большому счёту. Или все там так заинтересованы в этом огромном количестве покупок лишь бы покупать, лишь бы тратить. Поэтому, раз руководство РЖД позволяет значит, наверное, она должна быть потом спрашивать за результаты… результаты, которых нет. Я за развитие российских игроков. Безусловно невозможно будет сделать Российский чемпионат, чтобы он был совсем другим, без легионеров».

С кем же развиваться российским футболистам?

«Знаете, в Советском Союзе вообще не было легионеров и чемпионат был шикарный и достаточно высокого уровня. Можно по-разному относиться к Советскому Союзу, но относится к чемпионату СССР отрицательно никак нельзя. Он был интересным, ярким и в каждой команде обычно были самобытные игроки, местные! Потому что они развивались, им давали шанс и так далее. Я уверен, что количество талантов меньше не стало. Просто система сейчас построена так, что развивать молодых игроков просто-напросто никому не интересно было и не нужно. Зачем? Я тоже пытался заниматься развитием молодых игроков, но постоянно натыкался на такую фразу: «Нам некогда заниматься молодёжью, нам не хочется развивать молодёжь, нам нужны готовые игроки». То есть, по той схеме которая сейчас присутствует в России, меня бы в 16 лет в «КАМАЗ» никто бы не взял. Вот сказали бы: «Нам некогда заниматься молодыми игроками, мы лучше возьмём легионера из «Чукаричков», — сказал Нигматуллин.