Агент Харис Скендерович: Ситуация с Гиговичем сложная

Агент Харис Скендерович, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, поделился информацией о будущем игрока.

Скендерович сказал «РБ Спорту», что у футболиста долгосрочный контракт с «Ростовом». По его мнению, ситуация очень тяжелая и выхода из нее пока нет. Агент заявил, что нужно надеяться на лучшее и ждать когда все закончится.

20-летний шведский полузащитник приостановил действие контракта с «Ростовом» и отправился в аренду на родину в «Хельсингборг».

В этом сезоне футболист принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги и отдал одну голевую передачу.