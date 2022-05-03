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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Харис Скендерович: Ситуация с Гиговичем сложная

03 Мая 2022 • 17:21 Комментировать
Уфа
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Ростов
08.05 14:00

Агент Харис Скендерович, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, поделился информацией о будущем игрока.

Скендерович сказал «РБ Спорту», что у футболиста долгосрочный контракт с «Ростовом». По его мнению, ситуация очень тяжелая и выхода из нее пока нет. Агент заявил, что нужно надеяться на лучшее и ждать когда все закончится.

20-летний шведский полузащитник приостановил действие контракта с «Ростовом» и отправился в аренду на родину в «Хельсингборг».

В этом сезоне футболист принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги и отдал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов РПЛ Армин Гигович Харис Скендерович
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