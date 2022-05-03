«Ростов» положил глаз на футболиста «Зенита»

«Ростов» заинтересован в приобретении полузащитника питерского «Зенита» Кирилла Кравцова, сделка могла бы состояться уже летом. Сейчас футболист, которому 19 лет, выступает в составе «Нижнего Новгорода», но там он играет на правах аренды, и летом должен вернуться в стан «Зенита».

При этом «Нижний Новгород» также уже выражал намерение подписать соглашение с игроком уже на постоянной основе, сообщает «Матч ТВ».

С момента своего появления в составе «Нижнего Новгорода» Кравцов успел сыграть уже в восьми матчах чемпионата, и даже однажды поразил ворота соперников - это случилось в недавнем матче с московским «Локомотивом». Впрочем, тот гол все равно не спас «Нижний Новгород» от поражения.