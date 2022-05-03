Нигматуллин: «Уровень чемпионата России сильно упал»

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин с тревогой следит за тем, что происходит в российском футболе. По словам Нигматуллина, санкции, которыми активно обкладывают российский спорт, в том числе отстранение от европейских турниров, еще быстрее усугубляют сей процесс. Нигматуллин считает, что с деградацией пора бороться самыми решительными методами и стремиться развивать внутреннее первенство.

- Надо из этой ситуации выходить с честью, нацеленными на развитие. Не опускать голову, а развивать свой внутренний чемпионат, поднимать уровень, который в последнее время сильно упал, - цитирует бывшего кипера издание «КП Спорт».