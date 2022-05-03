Геркус прокомментировал возможность участия российских команд в азиатской ЛЧ

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном вступлении РФС в азиатскую конфедерацию

«Будут ли в России смотреть матчи азиатской лиги чемпионов? Ну а почему нет? Пустые даты нужно чем-то заполнять», – приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс». Он считает, что такие матчи не принесут большой доход нашим клубам, но футбол должен объединять. В былые времена советские клубы выступали на различных турнирах, и это было интересно. По мнению Геркуса, участие в таком турнире откроет перед российскими командами большие перспективы. В азиатской Лиге чемпионов у нас будет реальная возможность побороться за международный трофей.