Павлюченко о «Зените»: «Команда просто выше всех на голову»

Нападающий ФК «Знамя-Ногинск» Роман Павлюченко поделился мнением о чемпионстве «Зенита», а также об игре «Динамо».

«Команда просто выше всех остальных на голову. «Зенит» откровенно сильнее всех команд в лиге, сама игра на порядок сильнее», – приводит слова Павлюченко «РБК Спорт».

По мнению Павлюченко, «Динамо» тоже демонстрировало хорошую игру на протяжении сезона и были конкурентами «Зенита» в борьбе за титул. Он отметил, что москвичам не хватило опыта, потому что в команде очень много молодых футболистов.

40-летний нападающий в этом сезоне принял участие в 18 матчах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач во всех турнирах.